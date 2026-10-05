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Kaynak: Haber Merkezi

2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni iddialar ortaya atıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyada Tuncay Sonel ile tutuklu şüpheli Gökhan Ertok arasında geçtiği belirtilen WhatsApp yazışmalarının bulunduğunu söyledi.

Söz konusu mesajlarda cinayet, 300 kilogram eroin ve 400 milyon liralık gayrimenkule ilişkin ifadelerin yer aldığı öne sürüldü.

AİLENİN AVUKATI YAZIŞMALARI AÇIKLADI

Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/7052 sayılı soruşturma dosyasında; 'Turgay Kılıç' kod adını kullanan Tuncay Sonel ile siber çete üyesi tutuklu şüpheli Gökhan Ertok arasındaki WhatsApp yazışmaları tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde şüpheli Gökhan Ertok’un:

‘Sayın valim bir cinayet var; 300 kilo eroin, 400 milyonluk gayrimenkul... Hükümet kanadından ucu dokunacak kimse yok’ dediği,

Tuncay Sonel’in ise:

‘Yarın gereğini yaparım kardaş’ şeklinde yanıt verdiği belirlenmiştir.

Görüşmenin devamında Gökhan Ertok’un:

‘F... Başkan yurt dışında, yerine bakan kadronun neye baktığı belli değil. Teşkilattan korumaya gönderdiler. Bu işin üzerine gidince 40 gün oldu, size arz etmek istemedim ama çok zor durumda bıraktılar sayın valim. Geçen gün Mamak’ta silahlı çatışmaya kadar girdim’ ifadelerini kullandığı, Tuncay Sonel’in ise tekrar ‘Gereğini yaparız kardaş’ yanıtını verdiği tespit edilmiştir.”

“ORDU VALİSİ'YKEN GERÇEKLEŞTİ”

Çimen, açıklamasının devamında söz konusu görüşmenin gerçekleştiği döneme ve Gökhan Ertok'a ilişkin şunları kaydetti:

“Bu mezkur görüşme o sırada Ordu Valisi olan bir kişiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubede görevli bir polis arasında gerçeklemiş ve taraflarca da reddedilmemiş WP görüşmesidir.

Gökhan ERTOK bu görüşmeyi takip eden hafta da uyuşturucu maddeler ile yakalanmış ve yapılan yargılama sonrasında ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’tan mahkum edilmiştir.”

Soruşturma dosyasına girdiği belirtilen yazışmalara ilişkin iddialar böylece Gülistan Doku dosyasında yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı.