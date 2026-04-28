Gülistan Doku’nun gömüldüğü yeri işaret eden bir ihbar mektubu, Tunceli Belediye Başkanlığı aracılığıyla aileye, oradan da savcılığa ulaştı. Ancak soruşturmanın seyri, mektubun içeriğinden çok, mektubu gönderen kişinin neden bulunamadığı noktasında kilitlendi. Gazeteci Ferit Demir, savcılığın 21 Ağustos 2020’de polise teslim ettiği mektup için ekiplerin tam 13 gün beklediğini ortaya çıkardı.

İHMALLER ZİNCİRİ: 10 KRİTİK SORU

Ferit Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PTT ile Emniyet Müdürlüğü arasında sadece 100 metre mesafe olmasına rağmen yaşanan süreci şu çarpıcı sorularla sorguladı:

"1-Soruşturma savcısı ihbar mektubunu 21.08.2020 alarak, aynı gün soruşturmayı yürüten kolluk ekiplerine teslim ediyor. Kolluk aynı gün çalışma başlatmak yerine PTT'nin güvenlik kameralarını 13 gün sonra incelemeye gidiyor. 03.09.2020 günü incelenen kamera görüntülerinin bir kopyası alınmıyor. Yüzeysel bir inceleme ile sadece PTT içindeki gişeleri gören 2 kamera inceleniyor. PTT giriş kapası ve diğer kamera görüntüleri neden incelenmiyor?

2- İncelenen kamera görüntülerinde hiç bir kişi tespit edilememesinin nedeni nedir? O gün PTT mektup gişesinde mektup yollayanlar neden tespit edilmedi? Neden o gün postaneye giren bir tek kişinin sözlü ifadesi alınmadı? Neden görüntülerin bir kopyası alınmayıp muhafaza altına alınmadı?

3-Konuyu soruşturan Polis ekipleri neden PTT'nin tüm kamera kayıtlarını alıp o gün PTT'ye giren kişileri tespit ederek o gün hangi işlemleri yaptıklarını sorgulamadı. Eğer o gün PTT'ye girenler tek tek tespit edilip hangi işlemleri yaptıkları sorulsaydı ve mektup postaya verenlerin mektupları hangi adrese gönderdikleri sorgulansaydı kesinlikle mektubu atan kişi tespit edilebilinirdi? Bu işlem neden yapılmadı?

4- Emniyet müdürlüğü ile PTT arasında yaklaşık 100 metre uzaklık farkı var. PTT'nin bulunduğu cadde üzerinde hem Emniyet müdürlüğüne ait bir çok MOBESE kamerası hem de PTT'nin kendi güvenlik kameraları var. Bu kamera görüntüleri neden incelenmedi? Neden mektubu veren kişi bulunmak istenmedi?

5- Savcı Mektubu Polis ekiplerine 21.08,2020 günü teslim etmesine rağmen, polis ekipleri çalışmalara neden 2 hafta sonra başladı? Savcı bu konuda polislerden gerekçeli bir bilgi aldı mı?

6-İhbar mektubunun zarfı ve zarfın içindeki ihbarın yazıldığı kağıt üzerinde kriminal çalışma ve parmak izi araştırması neden yapılmadı?

7-İhbar mektubunda ismi geçen kişiler ve verilen adrese Polis ekipleri ne zaman gidip inceleme yaptı ne tür bir arama yaptı bu konuda net bir bilgi yok, neden bu bilgiler gizlendi?

8-ihbar mektubunu yazıp PTT'ye giderek postaya atan bir kişi varken, polis ekipleri görüntüleri bilgisayar ekranında izleyerek nasıl olur du şüpheli kimse tespit edilmedi diyebiliriyor. Kişiler neden tek tek tespit edilerek kimlik sorgulaması yapılmadı ve araştırılmadı?

9- Bu soruşturmayı yürüten polis ekiplerinin kimlikleri belli olduğu halde tekrar bilgilerine başvuruldu mu neden bu kişi tespit edilemedi diye?

10- İhbar mektubunu veren kişinin kimliğinin tespit edilmemesi için hangi gizli el bu olaya müdahale ederek mektubu PTT'ye veren kişinin kimliğinin tespit edilmesini istemedi?"