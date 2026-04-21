Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sonel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sonel, sağlık işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

SAVCILIK 5 AYRI SUÇTAN SEVK ETMİŞTİ

Erzurum Adliyesi'nde ifadesi alınan Tuncay Sonel, savcılık tarafından oldukça ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Savcılık, Sonel'in; 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK 281/1)', 'Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme (TCK 244/2)', 'Özel hayatın gizliğini ihlal (TCK 134/1)', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK 136)' ve 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK 205)' suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanmasını talep etmişti.

