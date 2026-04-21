Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi.

Dersim'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada şu ana kadar dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu ve koruması dahil 10 kişi tutuklandı.

Dosyaya bir 'itiraf videosu' girerken bazı tutukluların ifadesi ortaya çıktı.

Kamera kayıtlarının silindiği anlaşılan hastanenin başhekimi Çağdaş Özdemir de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Böylece 11 kişi tutuklanmış oldu.

Gözaltına alınan dönemin valisi Tuncay Sonel de adliyeye sevk edildi.