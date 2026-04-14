Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dosyada cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldı. Soruşturmayı yürüten birimlerce İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli’de 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Z.A., onun eski polis olan üvey babası E.Y., annesi C.Y., U.A., E.E., dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu M.T.S., G.E.,⁠ ⁠S.G., ⁠S.Ö., ⁠C.A., ⁠N.A., gözaltına alındı.

Burak Doğan’ın haberine göre: Gülistan Doku soruşturmasında bir gizli tanığın JASAT’a ulaşıp Doku’nun öldürüldüğünü açıkça beyan ettiği ortaya çıktı. Gizli Tanık, Gülistan Doku’nun naaşının bulunma endişesiyle birden fazla kez yer değiştirdiğini beyan etmesi üzerine söz konusu yerde yer altı cihazlarıyla incelemer yapıldı.

İşte incelemenin ardından hazırlanan o rapor: “Tunceli ili Pertek İlçesi Koçpınar köyü girişinde bulunan mezarlık yanındaki mevkide (37 SEC 45090 – 99570) koordinatlarında gömülü bir ceset olduğu bilgisi tarafıma verilerek belirtilen bölgede Yer Altı Görüntüleme Cihazı ile arama yapmam söylenilmiştir. 2 saat süre ile belirtilen bölgede bahse konu cihaz ile yapmış olduğum aramada aranan bölge içerisinde YGC cihazının uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk olduğu bu boşluğun ebatlarının ortalama olarak 1.60 – 1.70 cm uzunluğunda 70 – 80 cm genişliğinde 80 cm derinliğinde mezar görüntüsünde olduğu, tespit ettim. Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olduğunu, tespit edilen boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silahta gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluştuğunu değerlendirmekteyim.”