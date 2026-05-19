Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturmada eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in kullandığı makam araçları ile İl Özel İdaresi’ne ait bazı araçların incelenmesi kararı alındı.

BAZI ARAÇLAR İNCELENECEK

Dosyada toplam 5 araç, DNA incelemesi yapılmak üzere Ankara Kriminal Daire Başkanlığı’na gitti. Araçlarda yapılacak incelemede, Gülistan Doku’nun anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı belirtildi.

Sabah'ın özel haberine göre; Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde kullanılan bazı araçlar incelenecek. Doku’nun cansız bedeninin bu araçlardan biriyle taşınmış olabileceğinin değerlendiği iddia ediliyor.

KRİMİNAL İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda eski vali Tuncay Sonel’in kullandığı 3 makam aracı ile Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait 2 aracın kriminal incelemeye gönderildiği aktarıldı.

Dosyada, eski vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in kaybolma döneminde kullandığı aktarılan BMW marka araç da daha önce incelenmişti. Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında Mustafa Türkay Sonel ve arkadaşı Umut Altaş’ın, Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün söz konusu aracı kullandığı iddia edilmişti. Araçla gece saatlerinde hem Tunceli şehir içinde hem de şehir dışında dolaşıldığı öne sürülmüştü.

Soruşturma dosyasındaki gizli tanık beyanlarında da Gülistan Doku’nun cansız bedeninin bu araçla taşınmış olabileceği yönünde iddialar da bulunuyor.

SONUÇ ÇIKMADI

Soruşturma kapsamında, Mustafa Türkay Sonel’in o dönemde kullandığı BMW marka aracın daha sonra satıldığı, yerine aynı marka, model ve renkte başka bir araç alındığı ve eski plakanın yeni araçta kullanılmaya devam ettiği aktarıldı.

Satılan aracın yeni sahibine de ulaşıldığı belirtildi. Araç, sahibinin muvafakatiyle incelenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kriminal incelemede somut bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi.