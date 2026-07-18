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Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Sabancı, Academy of International Business (AIB) tarafından verilen “2026 AIB Fellows International Executive of the Year” ödülünün sahibi oldu.

PRESTİJLİ ORGANİZASYONDAN BÜYÜK ONUR

90’dan fazla ülkeden yaklaşık 4 bin üyesi bulunan AIB, bu ödülü sürdürülebilirlik vizyonu, toplumsal gelişime katkıları ve kadın liderliği alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle Güler Sabancı’ya takdim etti.

ÖDÜL MANCHESTER’DA VERİLDİ

İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen törende yaklaşık 1.400 davetli yer aldı. Sabancı, ödülünü burada düzenlenen görkemli organizasyonda aldı.

“LİDERLİK EKİP İŞİDİR” MESAJI

Törende konuşan Sabancı, başarının bireysel değil ekip işi olduğuna dikkat çekerek, “Liderlik tek kişilik bir yolculuk değildir” ifadelerini kullandı.

Kuşaklar arası değişim, güven, ekip çalışması ve kurumsallaşma konularına değinen Sabancı, geleceğin liderliğine dair önemli mesajlar verdi.

Güler Sabancı’nın bu ödülü, Türk iş dünyasının uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.