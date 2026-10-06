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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, yıllardır tartışmaların odağındaki Gürgentepe Eskiköy Ahşap Camisi’ne gitti. Caminin kapısının açılmadığını ve yapıda çökme bulunduğunu söyleyen Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e ve iktidara yüklendi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, restorasyon süreci yıllardır tartışılan yaklaşık 200 yıllık Gürgentepe Eskiköy Ahşap Camisi’ni yerinde inceledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in "ibadette" dediği caminin kapalı ve yer yer çökmüş olduğu ortaya çıktı.

Caminin önünden açıklama yapan Adıgüzel, daha önce gündeme getirdiği “cami çalındı” ve “imitasyon” eleştirilerini hatırlatarak, gelinen noktada yapının durumunun kendi itirazlarını doğruladığını savundu.

“İBADETE AÇIK DENİLEN CAMİNİN KAPISI AÇILMIYOR”

Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in yaklaşık 1,5 yıl önce Belediye Meclisinde kendisini kastederek yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Güler’in, “Bir espri yapayım. Önemli bir siyasi arkadaşımız ‘bu cami çalındı’ dedi. Cami bulundu, kendi mahallesindeki cami şu anda ibadette” dediğini aktaran Adıgüzel, caminin mevcut durumuna dikkat çekti.

Adıgüzel, “İbadete açık dediği caminin kapısı açılmıyor çünkü çökmüş. Mübarek Cuma günü kapıyı kaldırarak ancak açabiliyoruz” dedi.

Caminin sağ tarafında güçlendirme yapıldığını da belirten Adıgüzel, bunun yapıda yaşanan çökme nedeniyle gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

“RESTORASYON DEĞİL, İMİTASYON DEMİŞTİK”

Restorasyon sırasında kullanılan parçaların özgünlüğünü daha önce de tartışmaya açtıklarını hatırlatan Adıgüzel, “O nedenle biz buraya restorasyon değil simülasyon, imitasyon demiştik” ifadelerini kullandı.

Adıgüzel’in daha önce verdiği soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen yanıtta, camideki uygulamaların onaylı restorasyon projesine kısmen aykırı olduğu belirtilmiş ve bunların altı ay içerisinde düzeltilmesi istenmişti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ise Aralık 2024’te restorasyonun tamamlandığını duyurmuş, yapının “tamamen aslına uygun” restore edilerek ibadete hazır hale getirildiğini açıklamıştı.

“ARADAN 1,5 YIL GEÇTİ”

Bakanlığın yanıtındaki kurul kararına işaret eden Adıgüzel, gerekli düzeltmelerin yapılmadığını ve süreç sonunda Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Adıgüzel, söz konusu resmi tespitin Güler’in daha önce kendisine yönelik açıklamasından önce belediyeye ulaştığını da savunarak, “Hilmi Güler’in kendisinden haberi yok, belediyesinden haberi yok; bana kendi ilçemdeki camiden haberin yok diyor. Ben bu caminin her şeyini biliyorum” dedi.

“2021’DEN 2026’YA BEŞ YIL GEÇTİ”

Caminin restorasyon amacıyla sökülmesinden bu yana geçen sürece de değinen Adıgüzel, malzemelerin uzun süre ortada bırakıldığını ve vatandaşların kendisini bölgeye çağırması üzerine konuyu gündeme taşıdığını söyledi.

Adıgüzel, “Önceden çalınmış bir caminin yerine bir benzerini yaparak kurtarmaya çalıştılar ama beceremediler” iddiasında bulundu.

GÜLER’E “ÖZÜR DİLE” ÇAĞRISI

Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler’e de doğrudan seslendi:

“Bir espri yaptım diye başladın ama ben bu mekânda bir espri yapmayacağım. O Büyükşehir Belediye Meclisini tekrar toplayarak Mustafa Adıgüzel’den özür dileyeceksin.”

Adıgüzel, 2021’den 2026’ya kadar geçen beş yıllık sürecin sorumlularının hesap vermesi gerektiğini söyledi.

“TAM DA OPERASYON YAPILACAK BELEDİYE”

Açıklamasının en dikkat çeken bölümünde CHP’li belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlara göndermede bulunan Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Kültür Bakanlığı ve Koruma Kurulunun tespitlerini hatırlatan Adıgüzel, hem kamu zararı hem de kültürel tahribat bulunduğunu ileri sürerek şöyle konuştu:

“Her gün uyduruk sebeplerle CHP’li belediyelere operasyon yapıyorsun ya, işte tam operasyon yapılacak belediye. Suçu sabit.”

Adıgüzel açıklamasını yine Güler’e seslenerek tamamladı:

“‘Açık cami, git oraya Mustafa Adıgüzel’ diyen Hilmi Güler; bak bugün mübarek Cuma günü cami açık değil, kapısından bile girilmiyor ve cami göçmek üzere. Espri yapıyorum diye başlamıştın ya o konuşmaya, şimdi espri yapacak yüzün var mı merak ediyorum.”