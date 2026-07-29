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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya platformu Instagram’da aylık 79,99 TL karşılığında ücretli abonelik sistemini başlatarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Takipçilerine özel, daha samimi içerikler sunma vaadiyle yola çıkan Ergen'in bu girişimi, kısa sürede hem sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu hem de sanatçıya ciddi bir gelir kapısı araladı.

"SADECE SAMİMİYİM, EV HALİMDEYİM"

Abonelik sistemine neden geçtiğine dair gelen eleştirileri ve merak edilenleri bornozuyla kamera karşısına geçerek yanıtlayan Ergen, amacının daha küçük ve özel bir kitleyle doğal bir iletişim kurmak olduğunu vurguladı. Ünlü isim, magazin baskısından uzaklaşmak istediğini şu sözlerle ifade etti:

"Abonelik sistemi niye var diyenlere toplu bir cevap olsun... İsteyen oraya geliyor, istediği soruyu soruyor, cevap alıyor. Orası az ve öz insandan oluştuğu için magazine malzeme olacak hiçbir şey çıkmıyor. Ben abonelikte sadece samimiyim ve olduğum gibiyim. Ev halimdeyim. Ne yediğim, ne içtiğim, neyi nereden aldığımı sordukları zaman kaygısız bir şekilde cevap verebiliyorum."

MAGAZİNDEN UZAK, FİLTRESİZ İLETİŞİM

Özel takipçilerine diledikleri soruları sorma imkânı tanıyan Ergen, siyah bikinisi ve şapkasıyla çektiği bir başka videoda o günü aboneleriyle "soru-cevap günü" ilan ettiğini duyurdu.

Bundan sonraki süreçte Instagram hikâyelerinin büyük bir bölümünü yalnızca ücretli aboneleriyle paylaşacağını belirten şarkıcı, bu alanda magazinsel kaygılar gütmeden tamamen filtresiz içerikler üreteceğinin altını çizdi.

RAKAMLARLA ABONELİK BAŞARISI VE KATLANARAK ARTAN KAZANÇ

Gülben Ergen’in "özel içerik" stratejisi takipçileri tarafından kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılandı ve sanatçıya dikkat çekici bir gelir sağladı:

Sistemin açılmasının üzerinden henüz bir gün bile geçmeden yaklaşık 1.188 aboneye ulaşıldı ve bir gecede ortalama 100 bin TL gelir elde edildi.

Sanatçının mevcut abone sayısı hızla artarak 2.326'ya ulaştı.

Abone sayısındaki bu artışla birlikte, Ergen'in aylık 79,99 TL'lik sistemden elde ettiği güncel kazancın yaklaşık 186 bin TL'ye yükseldiği belirtiliyor.