Kulislerde, “Ailem” adlı dizinin ikinci sezonunda Ergen’in başrol üstleneceği ve yapımın TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanacağı öne sürülmüştü.

İddiaların kısa sürede yayılması üzerine gözler TRT’ye çevrilmiş, kurum sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yayın planlamasında Ergen’in yer aldığı “Ailem” isimli herhangi bir dizi ya da proje bulunmadığını duyurmuştu.

RÖPORTAJI YARIDA KESTİ

Tüm bu gelişmelerin ardından bir etkinlikte görüntülenen Ergen’e, projeyle ilgili iddialar soruldu. Soruyu yanıtlamak istemeyen ünlü sanatçı, röportajı yarıda kesti.

Öte yandan, Ergen’in projeye bakanlık talebi doğrultusunda dahil olduğu ve bu nedenle eleştirilerin hedefi haline geldiği iddiaları da gündeme gelmişti.

Gülben Ergen tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, kamuoyu hem Ergen’den hem de ilgili kurumlardan gelebilecek yeni açıklamalara odaklandı.

TRT'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

TRT daha önce yaptığı duyuruda, “Gülben Ergen’in başrolünü üstleneceği ‘Ailem’ adlı bir dizi ya da herhangi bir proje yayın planlamamızda yer almamaktadır. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer vermişti.