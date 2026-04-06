Adalet arayışındayken yaşamını yitiren Fatmanur Çelik ve kızı Hifa’nın ölümünün ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Gülben Ergen, ifade vermek için Bakırköy Adliyesi'ne geldi.

Kuran'a Hizmet Vakfı Yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra’nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, adliyeye geldi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gülben Ergen, ifade vermek üzere bugün Bakırköy Adliyesi'ne geldi. Yaklaşık bir saat Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade veren Ergen işlemlerin ardından açıklama yaptı.

'ANNE VE KIZI ŞU ANDA HAYATTA DEĞİLLER'

Ergen, "Sosyal medyada bir paylaşımda bulundum bir annenin çağrısı üzerine. O anne, 'Gülben Hanım'a buradan çağrımdır; Gelsin ne durumda olduğumuzu, çocuğumuzu yerinde görsün' dedi. Ramazan ayında anneyi evinde ziyaret ettim. Arkadaşlar anne ve kızı şu anda hayatta değiller. 'Can güvenliğimden korkuyorum' diyen anne kız şu anda hayatta değil. Ben bununla ilgili ifade veriyorum. Çok üzgünüm, kırgınım ama savcı bey, avukatımın da söylediği gibi son derece nezaketle, anlayışlı bir şekilde; ziyaretimi, ne zaman gittiğimi, ne konuştuğumu, ne gördüğümü sordu. Ben de ne yaşadığımı ve ne gördüğümü Savcı Bey'e dikkatle ve özenle anlattım. Kırgın ve üzgünüm. Ben Rojin Kabaiş için de adalet bekliyorum. Çocuklar, kadınlar ve kızlarla ilgili duyarlılığım artarak devam edecek. Ben bu ülkenin sanatçısıyım, bu ülkenin vatandaşıyım, bu ülkede bir derneğin kurucusu ve başkanıyım. Çocuklar üzerine hassas bir kadınım ben. Bu hassasiyetim son bulmayacak. Ama üzgün müyüm? Üzgünüm. Kırgın mıyım? Kırgınım. İçeride ifade verirken üzülmedim ve kırılmadım, evet anlayışla bana soru soruldu. Ben de anlayışla ve özenle cevap verdim ama unutmayalım ki bir anne ve kız hayatta değiller şu anda" dedi.

Gülben Ergen açıklamaları sonrası adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

3 Mart tarihinde İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde, Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Fatmanur Çelik’in çocuk yaştayken Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismara uğradığı, ardından faille evlendirildiği ve kızı Hifa’nın da benzer şekilde yıllarca istismara maruz kaldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Şüpheli Ayhan Şengüler’in tutuksuz yargılanmasına yönelik tepkiler sürerken, konuya dair açıklamalarda bulunan isimlerden biri de sanatçı Gülben Ergen olmuştu.

Yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şikayet edilen Ergen hakkında soruşturma başlatılmıştı.