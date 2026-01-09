Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici ile Gülben Ergen arasındaki karşılık atışma devam ediyor.

Destici, son olarak katıldığı bir programda Ergen’i hedef alarak, “Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir, ne olduğu zaten ortadadır” dedi.

Açılışta halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı yönünde ortaya atılan iddialar üzerine Gülben Ergen, kendisini hedef alan Destici hakkında şikâyette bulunmuştu.

Ergen bu kez sosyal medyadan paylaştığı kullanıcı yorumlarıyla Destici'ye yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Koca koca adamlar yakamdan düşmüyor!

Geçen hafta Suç duyurusunda bulundum. Üstüne dava açtım. Hala ısrarla ismimi zikretmekten Cümlelerinin içine aşağılama sıkıştırmaktan Üzerine bir de pişkin pişkin gülmekten hiç utanmıyorlar. Ülke gündeminde neler yaşanıyor ısrarla konuları