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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Gülağaç Kaymakamı Sayın Ejder Şahin’in başkanlığında gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği 2026 yılı 2. olağan meclis toplantısında, ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçları ve yerel hizmetlerin koordinasyonuna ilişkin çalışmalar ele alındı. Toplantıya İl Genel Meclis Üyesi Ümit İn, kurum müdürleri Adnan Demir ve Zekeriya Teymen ile köy muhtarları katıldı.

GÜLAĞAÇ’TA KÖY HİZMETLERİ İÇİN ÖNEMLİ TOPLANTI

Gülağaç ilçesinde köylerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, kamu hizmetlerinin koordineli şekilde yürütülmesi ve yerel hizmetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2026 yılı 2. olağan meclis toplantısı, Gülağaç Kaymakamı Ejder Şahin’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ilçeye bağlı köylerin genel ihtiyaçları, devam eden hizmetler ve köylerin öncelikli talepleri kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu.

MUHTARLAR TOPLANTIYA KATILDI

Köylerin ihtiyaçlarının doğrudan sahadan aktarılması açısından önemli bir görev üstlenen köy muhtarları da toplantıda hazır bulundu.

Muhtarların, görev yaptıkları köylerde vatandaşlardan gelen talepleri ve yerel hizmetlere ilişkin ihtiyaçları ilgili kurumlara aktarması, köylerin önceliklerinin belirlenmesinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

Gerçekleştirilen toplantıda da köy muhtarlarının katılımıyla yerel hizmetlerin değerlendirilmesi ve köylerin ihtiyaçlarının ilgili merciler nezdinde ele alınması sağlandı.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON VURGUSU

Toplantıya İl Genel Meclis Üyesi Ümit İn, kurum müdürleri Adnan Demir ve Zekeriya Teymen ile köy muhtarlarının katılması, kamu kurumları ile yerel yönetim temsilcileri arasındaki koordinasyon açısından da önem taşıdı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışmaları kapsamında farklı kurumların görev ve sorumluluk alanlarına giren konuların değerlendirilmesi, hizmetlerin daha planlı ve koordineli yürütülmesine katkı sağlıyor.

İlçe genelinde köylerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin şekilde ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantılar, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlendirilmesine de katkı sunuyor.

KÖYLERİN TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Gülağaç’a bağlı köylerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi, ihtiyaç duyulan hizmetlerin planlanması ve mevcut çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıların önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, ilçe merkezi dışında yaşayan vatandaşların kamu hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmesi açısından önemli bir görev üstlenirken, köy muhtarlarının sahadaki gözlem ve talepleri de hizmet planlamalarında önemli bir yer tutuyor.

AMAÇ: DAHA ETKİN VE KOORDİNELİ HİZMET

Gülağaç Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, köylere yönelik hizmetlerin etkin, düzenli ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Yerel ihtiyaçların sahadan alınan bilgiler doğrultusunda belirlenmesi ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çözüme kavuşturulması, ilçedeki kamu hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi açısından önem taşıyor.

Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2026 yılı 2. olağan meclis toplantısı, Kaymakam Ejder Şahin’in başkanlığında, İl Genel Meclis Üyesi Ümit İn, kurum müdürleri Adnan Demir ve Zekeriya Teymen ile köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan konuların, Gülağaç ilçesine bağlı köylerde önümüzdeki dönemde yürütülecek hizmet çalışmalarının planlanmasına ve koordinasyonuna katkı sağlaması hedefleniyor.