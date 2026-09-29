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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Gülağaç Kaymakamı Sayın Ejder Şahin başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, mevcut uygulamalar ve alınması gereken ilave tedbirler ele alındı.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ MASAYA YATIRILDI

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Gülağaç Kaymakamı Ejder Şahin’in başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçede konuya ilişkin görev ve sorumlulukları bulunan ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantının ana gündemini, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve ilçede yürütülecek mücadelede kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi oluşturdu.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, Gülağaç ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Kamu kurumlarının kendi görev alanlarında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yalnızca olaylara müdahale edilmesinin değil, şiddetin ortaya çıkmasını önlemeye yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların da önem taşıdığı vurgulandı.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri de ilçede kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda alınması gereken tedbirler oldu.

Bu kapsamda mevcut uygulamalar değerlendirilirken, ihtiyaç duyulabilecek ilave çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyonun daha etkin hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kamu kurumlarının eşgüdümlü hareket etmesinin önemine dikkat çekilirken, yürütülen çalışmaların düzenli şekilde değerlendirilmesi ve ihtiyaçlara göre yeni tedbirlerin ele alınmasının önem taşıdığı belirtildi.

MÜCADELEDE KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Kadına yönelik şiddet, yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal ve kurumsal boyutları bulunan önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların farklı kurumların iş birliği içerisinde yürütülmesi önem taşıyor. Gülağaç’ta gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı da ilçedeki mevcut çalışmaların değerlendirilmesi ve kurumlar arasında eş güdüm sağlanması açısından önem taşıyan toplantılardan biri oldu.

Kaymakam Ejder Şahin’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurumların sorumluluk alanları kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜLAĞAÇ’TA ÇALIŞMALARIN TAKİBİ SÜRDÜRÜLECEK

Gerçekleştirilen toplantıyla birlikte ilçede kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesi hedefleniyor.

Kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli tedbirlerin ele alınması amacıyla gerçekleştirilen toplantının, ilçedeki çalışmaların daha etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Gülağaç Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen toplantı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bu alandaki kurumsal mücadelenin koordineli şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ortaya koydu.