Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kaymakam Şeyma Polat Balak, makamını temsili olarak çocuklara devretti. Etkinlik, bayram coşkusunu yansıtan anlamlı görüntülere sahne oldu.

23 NİSAN GELENEĞİ GÜLAĞAÇ’TA YAŞATILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gülağaç’ta anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Şeyma Polat Balak, geleneksel hale gelen uygulama kapsamında makamını çocuklara devretti.

MAKAM TEMSİLİ OLARAK ÇOCUKLARA EMANET EDİLDİ

23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, çocuklar kamu yönetiminde söz sahibi olmanın temsili deneyimini yaşadı. Kaymakam Balak’ın makam koltuğunu devretmesiyle birlikte çocuklar, kısa süreliğine idari görevleri üstlendi.

Bu uygulama, çocukların özgüven kazanması ve devlet yönetimine dair farkındalıklarının artırılması açısından önem taşıyor.

BAYRAM COŞKUSU ÖN PLANDAYDI

Etkinlikte çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekerken, 23 Nisan’ın taşıdığı milli ve tarihî anlam bir kez daha vurgulandı. Türkiye genelinde olduğu gibi Gülağaç’ta da düzenlenen programlar, bayramın coşkusunu yansıttı.

GELECEK NESİLLERE MESAJ

23 Nisan kapsamında gerçekleştirilen bu tür temsili devirlerin, çocukların bilinçlenmesine katkı sağlaması ve milli egemenlik bilincinin yeni nesillere aktarılması açısından önemini koruduğu değerlendiriliyor.