Gül yetiştirenlerin yıllardır sakladığı yöntem ortaya çıktı: İşte çiçek bakımında her şeyi değiştiren o detay

DOĞRU YERİ SEÇMEK

Güller, gün içinde en az altı saat doğrudan güneş ışığı alan alanlarda çok daha sağlıklı gelişir. Hava sirkülasyonunun iyi olduğu bir ortam, mantar hastalıklarının oluşmasını da büyük ölçüde engeller. Saksıda yetiştirilen güller için de aydınlık ve güneş gören bir konum tercih edilmelidir.