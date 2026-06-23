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Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kent estetiğini artırmak ve halka yeni yeşil alanlar kazandırmak amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede, peyzaj düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında kurulan bahçe, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Yaklaşık 160 farklı türde 15 bin gülün toprakla buluştuğu bahçe, yaz mevsiminin gelmesi ve çiçeklerin açmasıyla birlikte adeta bir renk cümbüşüne büründü. Doğayla iç içe, huzurlu vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için özel olarak tasarlanan yeşil alan, etrafa yaydığı hoş kokuları ve rengarenk görünümüyle misafirlerine görsel bir şölen yaşatıyor.

Bünyesinde barındırdığı dinlenme alanları ve özel fotoğraf çekim noktalarıyla dikkat çeken Gül Bahçesi'nin, kısa süre içinde Başiskele ilçesinin en çok ilgi gören ve en sık ziyaret edilen uğrak mekanlarından biri hâline gelmesi öngörülüyor.