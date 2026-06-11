Fenerbahçe'nin transfer gündemine aldığı Borussia Dortmund'un Gineli yıldızı Serhou Guirassy ile ilgili oyuncunun kardeşi ve aynı menajerliğini yapan Karamba Guirassy'den açıklama geldi.

'GUIRASSY İLE HİÇBİR ŞEKİLDE ANLAŞMA YAPILMADI'

Sky Almanya'dan Patrick Berger'e konuşan Karamba Guirassy, Fenerbahçe ile ilgili çıkan iddialara, "Açıklığa kavuşturmak gerekirse: Hiçbir türden anlaşma yapılmadı," diye yanıt verdi ve şöyle devam etti:

"Serhou şu anda önümüzdeki sezon için seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü bir anlaşma olduğu yönündeki herhangi bir iddia tamamen doğru değil."

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Guirassy ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Aston Villa, Tottenham, Milan ve Atletico Madrd'in ilgilendiği aktarıldı. Ortada henüz herhangi bir anlaşmanın olmadığı belirtilse de Gineli yıldızın bu yaz Dortmund'dan ayrılma olacağının yüksek olduğu da vurgulandı.