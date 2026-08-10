Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte basın toplantısına katılan 27 yaşındaki futbolcu, tur için kendilerine güvendiklerini belirtirken N'Golo Kante ve Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane hakkında da konuştu.

'İLK MAÇIN SONUCUYLA ÖZGÜVENLİ GELDİK'

Sturm Graz karşısında kendilerini zorlu bir karşılaşmanın beklediğinin farkında olduklarını belirten Guendouzi, "Yarın takım için önemli bir maç oynayacağımızı biliyoruz. Bizler bu maça hazırız. Neler olacağını göreceğiz. İlk maç aldığımız sonuçla özgüvenli geldik ve sahamızda iyi bir maç çıkardık. Hazırız, zor olacağını biliyoruz çünkü kendi evlerinde oynayacaklar ama biz hazırız." dedi.

'BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI'

Bireysel performansından çok Fenerbahçe'nin başarısına odaklandığını vurgulayan Fransız futbolcu, "Ben sahaya çıktığım andan itibaren takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim için önemli olan takımın kazanması. Taraftarlar için galibiyet elde etmek. Maçları kazanmak, en iyisini yapmak ve kupalar kazanmak. Bunlar olduktan sonra bireysel şeyleri umursamıyorum. Şampiyon oluyorsak benim için en önemli şey odur." diyerek hedefinin sarı-lacivertli formayla kupalar kazanmak olduğunu dile getirdi.

KANTE'YE ÖVGÜ: 'DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN'

Kante ile birlikte oynamanın kendi oyununu da kolaylaştırdığını ifade eden Guendouzi, vatandaşına övgüler yağdırdı:

"Kante gibi biriyle oynayınca işler çok kolay oluyor. Bana göre hâlâ dünyadaki en iyi orta sahalardan biri. Hem defansif hem toplu oyunda onunla oynarken işler kolaylaşıyor. Onunla oynayınca kendimi özgüvenli hissediyorum. Onunla oynamak bir gurur."

ZIDANE İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Fransız yıldız, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile herhangi bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğine yönelik soruya da yanıt verdi.

Zidane ile henüz görüşmediğini açıklayan Guendouzi, milli takıma yeniden giden yolun Fenerbahçe'deki performansından geçtiğinin farkında olduğunu söyledi.