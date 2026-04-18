Trendyol Süper Lig'de 30. hafta şampiyonluk yarışını etkileyen kritik karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti ve 90+8'de yediği golle 2-2 berabere kaldı sonuçla Fenerbahçe puan kaybı yaşadı kaydedildi.

Bu ağır puan kaybı ardından Kadıköy'de sinirler gerilirken soyunma odası koridorlarında benzeri görülmemiş bir kriz ortaya çıktı yaşandı ciddi gerginlik oluştu rapor edildi.

Rizespor'un son saniye golü sonrası yıkılan Fenerbahçe'nin oyuncusu Matteo Guendouzi, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte sert bir tepki gösterdi ve kontrolünü kaybederek sahada büyük öfke yaşadı ifade edildi.

Takım arkadaşları, rakip futbolcular ve teknik heyetin şaşkın bakışları arasında bir an bile durmayan orta saha oyuncusu soyunma odasına doğru hızla koştu ileri depar attı.

TAKIM OTOBÜSÜ BEKLEMEDEN AYRILDI

Fransız yıldızın öfkesi soyunma odasında da dinmedi. Duş almadan hızlıca eşyalarını toplayan Guendouzi, çantasını sırtlayıp stadyum çıkışına yöneldi doğru ilerledi.

Takım otobüsünün hareket saatini ve diğer takım arkadaşlarını beklemeyen Guendouzi, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu tek başına ve son derece sinirli şekilde terk etti etti olarak bildirildi.