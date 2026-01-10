Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Saat 18.45'te başlayacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin yeni transferi Matteo Guendouzi'nin sözleri gündeme damga vurdu. Lazio'dan 30 milyon avroluk rekor ücretle kadroya katılan Fransız orta saha oyuncusu, ilk maçında forma giymek için kararlılığını ortaya koydu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Riva'da düzenlenen basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Takımdaki olumlu havaya dikkat çeken Tedesco, sakatlıktan dönen oyuncuların kadroya katılmasının sevindirici olduğunu vurguladı. Özellikle Anderson Talisca'nın dönüşüyle hücum gücünün arttığını belirten Alman çalıştırıcı, "Takımda çok güzel bir enerji var. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Talisca da sakatlıktan döndü, yarın kadroda olacak. Takım olarak bu maç için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Tedesco, Süper Kupa finalinin önemine değinerek, Fenerbahçe'nin bu tür büyük maçlarda her zaman iddialı olduğunu ifade etti. Galatasaray karşısında sahaya en iyi kadroyla çıkacaklarını söyleyen teknik adam, oyuncuların motivasyonunun üst düzeyde olduğunu kaydetti. Bu sezon ligde ve Avrupa'da başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, kupayı kazanarak moral depolamayı hedefliyor.

GUENDOUZİ'NİN TRANSFER HİKAYESİ VE KARARLILIĞI

Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye transferi, kulüp tarihinin en pahalı ikinci imzası olarak kayıtlara geçti. Lazio ile 90 dakika oynadıktan sadece iki gün sonra sarı-lacivertli formayı giyen 26 yaşındaki futbolcu, prime döneminde Türkiye'yi tercih etmesiyle dikkat çekti. Tedesco, Guendouzi hakkında, "İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Yarın kaç dakika oynayacağı net değil. Bu kararı kendisi ile konuşarak vereceğiz. O hep kazanmak isteyen bir oyuncu. Winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe’yi seçti. Buraya 35 yaşında gelmedi. Bu durum bizleri mutlu ediyor. Kulüp olarak çok iyi bir iş çıkarttık. Nasıl olacağını göreceğiz, tek isteğimiz onun burada keyif alması" açıklamasını yaptı.

GUENDOUZI'DEN GALATASARAY SÖZLERİ

Guendouzi, ilk antrenmanında takımla uyum sağladı ve Süper Kupa finalini iple çektiğini belirtti. Teknik direktörle yaptığı mini toplantıda, maça ilk 11'de başlamak istediğini net bir şekilde dile getirdi. Fransız yıldızın, "Kupayı kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Ben de bu maça hazır bir şekilde geldim ve oynamak istiyorum. Bir an önce Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak, takım arkadaşlarımla başarıya ulaşmak istiyorum. Karar sizin ama bilmenizi isterim ben tam konsantrasyon ile maça hazırım" sözleri, iddialara göre toplantıda yankılandı.