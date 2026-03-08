Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de yeni transfer Matteo Guendozi sarı lacivertli formayla siftah yaptı.

FENERBAHÇE'DE İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞMIŞTI

Fenerbahçe'de çıktığı ilk maçında Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı ağları havalandırarak sarı lacivertli formayla ilk golünü atan Guendouzi bu kez bir Süper Lig maçında topu filelere gönderdi.

GUENDOUZI SAMSUNSPOR'A ATTIĞI GOLLE SÜPER LİG'DE SİFTAH YAPTI

Samsunspor'un Marius Mouandilmadji ile 11. dakikada attığı gole, Fransız yıldız 15. dakikada karşılık vererek skoru 1-1'e getirdi. Guendouzi'nin golünde asisti yapan isim ise Fenerbahçe'nin yine ara transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba oldu. Musaba da Fenerbahçe formasıyla ilk gollerini çıktığı ilk maçta eski takımı Samsunspor'a karşı atmıştı.

LAZIO'DAN 28 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Lazio'dan 28 milyon Euro bonservis bedeli transfer edilen Guendouzi Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar çıktığı 14 maçta takımına 2 gol katkısı sağladı.