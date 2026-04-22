Fenerbahçe, Konyaspor’a konuk olduğu Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında, normal süresi 0-0 biten karşılaşmada ikinci uzatma devresinde Jevtovic’in penaltı golüyle 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

VAR KONTROLÜ VE KONYASPOR'UN PENALTI GOLÜ

Jevtovic’in kafa vuruşunda Ederson, köşeye giden topu son anda çıkararak gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Semedo’nun müdahalesiyle Kramer’in yerde kalması üzerine hakem Ozan Ergün, VAR incelemesi için oyunu durdurdu.

İzleme tavsiyesi sonrası monitöre giden Ozan Ergün, pozisyonu değerlendirerek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Jevtovic, atışı gole çevirerek takımını öne geçirdi.

GERGİNLİK SAHAYA YANSIDI: GUENDOUZİ SİNİRLENDİ

Golün ardından büyük bir öfke yaşayan Matteo Guendouzi, penaltıya neden olan takım arkadaşı Nelson Semedo’nun üzerine yürüdü. Yaşanan bu gerginlik saha içinde tansiyonu yükseltirken, oyuncular güçlükle sakinleştirildi.