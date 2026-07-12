Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Deneyimli orta saha oyuncusu, İsmail Kartal'ın oyun anlayışıyla birlikte sarı-lacivertli takımın geçen sezondan oldukça farklı bir kimliğe büründüğünü dile getirdi.

'GEÇEN SEZONDAN ÇOK FARKLI BİR OYUN FELSEFESİ VAR'

Kampta yoğun tempoda çalıştıklarını belirten Guendouzi, yeni teknik ekiple birlikte farklı bir futbol anlayışını benimsediklerini söyledi.

Guendouzi, "Kampımızda sıkı çalışma sürdürüyoruz. Taktiksel çalışmalar yapıyoruz. Geçen seneye göre çok farklı bir oyun felsefesi olan bir hocayla çalışıyoruz. Gün geçtikçe bu çalışmaları daha iyi uyguluyoruz. Oynadığımız hazırlık maçlarıyla birlikte daha iyi bir evreye ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

'OFANSİF FUTBOL OYNAYACAĞIZ'

İsmail Kartal'ın takımından hücum ağırlıklı bir futbol istediğini vurgulayan Fransız yıldız, "Ofansif bir oyun sergilemeye çalışıyoruz. Hocamızın bizden istediği şeylerden birisi de önde baskıyı güçlü bir şekilde sağlayabilmek. Atak yapmayı seven bir takım olacağımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ RAKİBİ KENDİ SAHASINA HAPSETMEK'

Takımın hem hücumda hem de savunmada agresif bir kimlik kazanmayı hedeflediğini belirten Guendouzi şöyle konuştu:

"Hem hücumda hem de savunmada rakibe yoğun pres yapan, ofansif futbolu benimseyen bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Oynadığımız bu iki maçta da hem ofansif oyunumuzu hem de savunmadaki fiziksel gücümüzü rakibe gösterdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz, sezon boyunca bu oyun felsefesini sahaya yansıtan, topa sahip olmayı seven ve rakibi kendi yarı sahasında karşılayan bir takım olmak."