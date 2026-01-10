Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Matteo Guendouzi, sarı lacivertli formayla çıktığı ilk maçta attığı golle Süper Kupa zaferinin mimarlarından oldu.

Maçın oyuncusu seçilen Fransız yıldız 2-0'lık derbi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Guendouzi dev final sonrası, "İlk maçında ilk kupam. Bundan daha iyi başlangıç olamazdı. Bu daha başlangıç. Çok daha fazla kupa kazanacağız! Takımımla gurur duyuyorum. Şu atmosfere bakın! Çok daha fazla kupa kazanmak istiyoruz ve bunu hak ediyoruz. Çok daha fazla kupa kazanacağız.

Gelmeden önce Fenerbahçe'yi çok fazla izledim. Çok kaliteli oyuncular var. Beraber oynadık ve böyle oynarsanız, sonuç alırsınız. Devamını getirmek istiyoruz." diyerek duygularını paylaştı.