Fenerbahçe’nin ara transferde 28 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Guendouzi, sarı lacivertli forma ile çıktığı ilk maçta Galatasaray’a attığı golle Süper Kupa’nın kazanılmasında büyük rol oynamıştı. Galatasaray’a attığı golle sarı lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız orta saha oyuncusu ile ilgili flaş sözler geldi.

Fransız oyuncunun eski kulübü Lazio’nun Sportif Direktörü Angelo Mariano Fabiani, yaptığı açıklamada Guendouzi için “Tam bir baş belası” ifadelerini kullandı.

Guendouzi'nin ayrılığı ve Fransız futbolcunun yerinin doldurup doldurulmadığına yönelik soruya cevap veren Fabiani, "Guendouzi'nin yeri doldurulmadı mı? Bu bir görüş meselesi. Neler olacağı sahada ortaya çıkacak." dedi.

Guendouzi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarına devam eden İtalyan futbol adamı, yıldız oyuncu ile harika bir ilişkisi olduğunu belirterek “Lazio'da ise gerçekte o tam bir baş belasıydı; kırmızı kart görüyor, istediğini yapıyordu. Bu objektiflik değil!" diye konuştu.

Fabiani son olarak, Guendouzi'nin ayrılma kararını kendisinin verdiğini söyledi. İtalyan futbol insanı, "Guendouzi ayrıldı çünkü bu kararı verdi, bunu istedi. Ben kimseye engel olmuyorum." dedi.