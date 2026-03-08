Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Samsunspor'a karşı 2-1 geri düştüğü maçı son dakikalarda bulduğu gollerle çevirmeyi başardı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçta takımının ilk golünü atan Fenerbahçe'nin yıldızı Matteo Guendouzi alınan galibiyet sonrası duygularını paylaştı.

GUENDOUZI: 'TÜRKİYE'DEKİ MAÇLAR KOLAY OLMUYOR'

Guendouzi Samsunspor maçı sonrası şunları söyledi:

"Bizim için harika bir galibiyet oldu. Belki takım olarak en iyi performansı sergileyemedik ama muhakkak kazanmamız lazımdı. Maç içinde sıkıntılar yaşadık. 2 şutta 2 gol yedik. Kalitemize, kazanabileceğimize inandık. Pes etmedik. Kalitemizi biliyoruz. Türkiye'deki maçlar kolay olmuyor. Samsunspor iyi bir takım. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eminim ki sezon sonu geldiğinde en önemli galibiyetlerimizden biri olacak."