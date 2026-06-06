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Gübre sektörünün önemli şirketlerinden Gübretaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla üst düzey yönetimde değişikliğe gittiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapan Aytaç Onkun, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tüm görevlerinden ayrıldı.

VEKALETEN YENİ ATAMA

Boşalan Genel Müdürlük görevine aynı gün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında vekaleten atama gerçekleştirildi. Buna göre, şirketin Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapan Musa Goral, Genel Müdürlük görevine vekalet edecek.

Şirket yönetimindeki yeni yapılanmanın önümüzdeki süreçte kalıcı atamalara dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu oldu.