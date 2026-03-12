Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğine ilişkin belirsizlik, küresel gübre piyasasında ciddi fiyat artışlarına yol açtı. Türkiye’de çiftçilerin gübreye erişimini güvence altına almak isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı ise dikkat çeken bir adım attı.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, 2016 yılından bu yana tarımda kullanımı yasak olan amonyum nitrat gübresinin yeniden kullanımına izin verildi. Karara göre söz konusu gübrenin satış ve sevkiyatı 30 Mayıs’a kadar yapılabilecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK ROL OYNUYOR

Dünyadaki petrolün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, aynı zamanda gübre üretiminde kullanılan pek çok ham madde için de stratejik öneme sahip. Küresel üre gübresinin yüzde 25-35’i, amonyağın ise yaklaşık yüzde 25-30’u bu koridor üzerinden taşınıyor.

Bölgede yaşanan askeri gerilim nedeniyle gemi trafiğinde ortaya çıkan riskler, dünya genelinde gübre fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Özellikle ilkbahar döneminde yoğun kullanılan gübrelerdeki fiyat artışı çiftçilerin maliyetlerini artırma riski doğurdu.

GÜMRÜK VERGİSİ DE SIFIRLANDI

Bakanlık, fiyat baskısını azaltmak ve tedarik sorununu hafifletmek amacıyla daha önce de bazı adımlar atmıştı. Bu kapsamda üre gübresinde uygulanan yüzde 6,5’lik gümrük vergisi sıfıra indirildi.

Ayrıca amonyum nitrat ve kalsiyum amonyum nitrat gübrelerinin ihracatı durdurularak iç piyasaya yönlendirilmesi sağlandı.

2016’DA YASAKLANMIŞTI

Nitrat bazlı gübreler, el yapımı patlayıcı üretiminde kullanılabildiği gerekçesiyle 8 Haziran 2016’da satış ve sevkiyat yasağına tabi tutulmuştu. Yeni kararla birlikte söz konusu gübrenin tarımda sınırlı ve kontrollü şekilde kullanımının önü açılmış oldu.