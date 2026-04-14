Pandemi döneminden bu yana Türk çiftçisinin gübre fiyatları konusunda sıkıntı yaşadığını kaydeden TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kapıkıran, “Pandemi sürecinden bugüne kadar gübre fiyatlarında yaklaşık 15-20 kat artış yaşandı. ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan savaştan dolayı Hürmüz Boğazının kapanması söz konusu olduğu andan itibaren yine gübre fiyatları attı. Elbette bu süreç üreticiden raf fiyatlarına kadar olumsuz bir durum yaratacak” dedi.

Türk çitçisinin en önemli girdi maliyetlerinden birinin gübre olduğunu dile getiren Murat Kapıkıran, “Pandemi süreci ile beraber yasaklar ve yaşanan lojistik sıkıntılar nedeniyle fiyatlar ile ilgili sorunlar yaşandı. Bunun devamında Rusya- Ukrayna savaşı da gübre fiyatlarını dolayısıyla gübre kullanımını olumsuz etkiledi. Bu iki devlet de bizim ticaret yaptığımız ülkeler. Bunun yanı sıra Rusya’dan petrol ve doğal gaz sevkiyatında, aynı şekilde gübre hammaddesi konusunda bu sebeplerden dolayı yaşanan sevkiyat sorunları nedeniyle Avrupa’da 2 gübre fabrikası üretimini durdurdu, 2 fabrikada üretimini yarı yarıya düşürdü. O dönemden bu yana gübre fiyatları ve dolayısıyla gübre kullanımında sorunlar yaşanıyor” diye konuştu.

Savaşın başlaması ve Hürmüz Boğazında sorun yaşanacağının duyulması ile birlikte gübre fiyatlarının artışa geçtiğini anlatan Murat Kapıkıran, “Hürmüz Boğazı’nda sorun yaşanacağının duyulması ile birlikte gübre fiyatları yüzde 20 arttı. Uluslararası alanda da fiyatlar artıyor. Gübre fiyatlarındaki artış elbette ki üreticiyi etkiliyor. Hürmüz boğazında yaşanan lojistik sorunları gübre fiyatlarının artmasına neden olunca gübre kullanımındaki düşüş verime yansıyacak, bunun onucunda zaten gübre kullanımında fiyatlar nedeniyle sorun yaşayan çiftçi zorlanacak. Üreticini üretimde zorlanması arz düşüşüne neden olacağı için günüm sonunda raf fiyatları da tüketiciye yansıyacak. Bunları düşünerek önlem alınmalı” ifadelerini kullandı.