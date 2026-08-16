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Premier Lig'de yeni sezon öncesi Arsenal ile Manchester City Community Shield finalinde kozlarını paylaştı.

GUARDIOLA'SIZ DÖNEM KABUS GİBİ BAŞLADI

Pep Guardiola'nın ayrılığından sonra dümene geçen Enzo Maresca yönetiminde Manchester City yeni döneme kabus gibi başladı.

CALAFIORI'DEN TARİHİ GOL

Wembley'de oynanan maçta Arsenal tarihi bir golle öne geçti. Calafiori başlama vuruşundan yalnızca 25 saniye sonra ağları havalandırarak skoru 1-0'a getirdi.

HAVERTZ FARKI İKİYE ÇIKARDI

Erken golle birlikte momentumu arkasına alan Arsenal ilk yarıda farkı ikiye çıkardı. Kai Havertz, yeni transfer Christos Tzolis'in asistinde yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla 28'de ağları havalandırdı.

ODEGAARD FİŞİ ERKEN ÇEKTİ

Karşılaşmada ilk yarı 2-0 Arsenal'in üstünlüğüyle sona ererken ikinci yarının başında Manchester City'nin umutları tamamen söndü.

Kaptan Martin Odegaard, 48. dakikada ceza sahası içersinde topla buluşarak kale önünde soğukkanlı bir şekilde pozisyonu golle sonuçlandırdı.

ARSENAL COMMUNITY SHIELD'DE ZAFERE ULAŞTI

Bu gol, karşılaşmanın da skorunu belirledi ve Arteta'nın öğrencileri Manchester City'e karşı 3-0'lık net bir skorla Community Shield'de zafere ulaşan taraf oldu.