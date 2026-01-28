Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'e konuk oluyor.

Etihad Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak dev maç öncesi Pep Guardiola'nın Manchester City taraftarlarına verdiği Galatasaray mesajı dikkat çekti.

GUARDIOLA: 'GALATASARAY'IN NE KADAR İYİ OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ'

Stadyumda taraftarlara dağıtılan maç dergisinde yer alan açıklamasında Guardiola, Galatasaray maçıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İlk sekizde yer almak play-off'lardan kaçınmak anlamına gelir ve bu bizim için büyük bir avantaj olur. Ama Galatasaray'ın ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Heyecan verici futbol oynuyorlar, güçlü oyuncuları var ve Türkiye Ligi'nde harika bir formdalar."