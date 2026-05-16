Manchester City'de uzun yıllar forma giyerek kulübün tarihinde önemli başarılara imza atan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan Galatasaray'da da ilk sezonunda lig şmapiyonluğu yaşadı.

Sportcell'e özel röportaj veren İlkay Gündoğan'a eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın Galatasaray ile şampiyonluğunu kutladığı videolu mesajı gösterildi.

🔥 Pep Guardiola'dan İlkay Gündoğan'a "Seni ve Galatasaray'ı yeni şampiyonluktan dolayı tebrik ediyorum…



GUARDIOLA: 'SENİ VE GALATASARAY'I BU YENİ ŞAMPİYONLUK İÇİN TEBRİK EDİYORUM'

Guardiola mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni şampiyonluğun için tebrik ederim. Artık kaç kupan oldu bilmiyorum bile. Normalde komşum olduğun için böyle bir durumda ya ben senin evine bir şişe şarap getirirdim ya da sen bana getirirdin. Şimdi bunu yapamıyoruz ama o şarabı senin için saklıyorum. Seni ve Galatasaray'ı bu yeni şampiyonluk için tebrik ediyorum."

İLKAY GÜNDOĞAN: 'ONUNLA ÇALIŞTIKTAN SONRA FUTBOLA BAŞKA BİR GÖZLE BAKTIM'

Guardiola'nın mesajı sonrası İlkay Gündoğan da İspanyol teknik adam hakkında "Sağolsun gerçekten. Kariyerimde payı olan insanlardan bir tanesi. O olmasaydı bu başarıları yaşayamazdım. Çok şeyler öğretti bana. Onunla çalıştıktan sonra futbola bambaşka bir gözle bakmaya başladım. İki hafta sonra görüşeceğim zaten. Son maça davet ettiler. Eksik olmasın. Benim için çok önemli birisi." ifadelerini kullandı.