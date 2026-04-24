İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için bilet ve seyahat fiyatlarının yüksek olmasını eleştirdi.

“FUTBOLUN FESTİVALİYDİ”

İspanyol teknik adam, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Yıllar önceki Dünya Kupası turnuvalarını hatırlıyorum. O zamanlar turnuva futbolun bir festivali gibiydi. Dünyanın dört bir yanından taraftarlar uygun fiyatlarla gelip milli takımlarını destekleyebiliyordu. Şimdi modern zamanlar… Her şey çok pahalı. Nedenini bilmiyorum, umarım bunu düşünüp bir çözüm bulurlar” ifadelerini kullandı.

“FUTBOL TARAFTARLAR İÇİNDİR”

Taraftarların futbol için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Guardiola, “Futbol taraftarlar içindir. Elbette sponsorlar ve ekonomik dengeler önemli ama taraftarlar bu işin merkezinde. Futbol, taraftarsız düşünülemez. Halkın sporu olan futbolu, zengin eğlencesine dönüştürdüler” dedi.