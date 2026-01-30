Galatasaray'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e adını yazdıran Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, maçın ardından Barcelona'ya giderek Filistin için düzenlenen yardım etkinliğine katıldı.

Birçok ünlü sanatçının da katıldığı etkinlikte konuşma yapan Guardiola Filistinli çocukların yaşadıklarına dikkat çekerek herkesi duygulandırdı.

GUARDIOLA: 'ONLARI YALNIZ VE TERK EDİLMİŞ BIRAKTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Guardiola konuşmasında şunları söyledi:

“İyi geceler. Selamün aleyküm. Ne büyük bir mutluluk. Şunu düşünüyorum; son iki yılda televizyonda gördüğüm görüntülerde, küçük bir çocuğun kendini kayda alıp annesinin nerede olduğunu sorduğunu izlediğimde… Annesi enkazın altında kalmış ve o hâlâ bunun farkında değil. Hep şunu düşünüyorum: Acaba onlar ne hissediyor, ne düşünüyor?

Onları yalnız ve terk edilmiş bıraktığımızı düşünüyorum. Her zaman sanki bize ‘Neredesiniz? Gelin bize yardım edin’ dediklerini hissediyorum. Ve şimdiye kadar bunu yapmadık”

FİLİSTİN'DE YAŞANAN ACIYI HER FIRSATTA DİLE GETİRİYOR

Daha önce de Filistin'de büyük bir insanlık dramı yaşandığına birçok platformda vurgu yapan Guardiola, yoğun maç trafiğine rağmen bu etkinlikte de ön safta yer alarak farkındalık yarattı.