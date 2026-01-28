Guardiola yardım çağrısında bulundu: Galatasaray kaleyi içten fethedecek, işte City’nin korkusu…

GUARDIOLA’DAN TARAFTARA YARDIM ÇAĞRISI

Süper Lig’in lideri Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibinde işler çok yolunda gitmiyor. Özellikle son Şampiyonlar Ligi’nde hazin bir yenilgi alan City, bu sefer elini sağlamak istiyor. Bu doğrultuda tecrübeli teknik direktör Pep Guardiola Galatasaray karşısında galip gelebilmek için taraftara çağrı yaptı ve destek istedi.