Galatasaray bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. Haftasında İngiliz devi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. İki taraf son hazırlıklarını tamamlarken tecrübeli teknik direktör Pep Guardiola’dan çarpıcı bir yardım talebi geldi.
Guardiola yardım çağrısında bulundu: Galatasaray kaleyi içten fethedecek, işte City’nin korkusu…
Temsilcimiz Galatasaray bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi City teknik direktörü Pep Guardiola’dan taraftarına çarpıcı bir yardım çağrısı geldi. Sebebi ise çok geçmeden belli oldu. İşte detaylar…Derleyen: Furkan Çelik
GUARDIOLA’DAN TARAFTARA YARDIM ÇAĞRISI
Süper Lig’in lideri Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibinde işler çok yolunda gitmiyor. Özellikle son Şampiyonlar Ligi’nde hazin bir yenilgi alan City, bu sefer elini sağlamak istiyor. Bu doğrultuda tecrübeli teknik direktör Pep Guardiola Galatasaray karşısında galip gelebilmek için taraftara çağrı yaptı ve destek istedi.
ÇAĞRININ ASIL NEDENİ BELLİ OLDU
Manchester Evening News gazetesi, Pep Guardiola'nın taraftarlardan yardım istediğini ve 2023'te yaşanan olayların tekrar yaşanmasını istemediğini yazdı. City cephesinde Truva korkusu yaşanıyor.
İşte gazetede yazılanlar:
-Pep Guardiola taraftarlardan yardım istedi... Galatasaray söz konusu olduğunda City, bilet bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı, büyük, tutkulu ve son derece organize bir taraftar kitlesiyle karşı karşıya. Haftalardır Old Trafford’da 2023’te başardıklarını Etihad’da da yapmak için bilet satın almaya çalışıyorlar.
-Manchester United, 2023’te Türk deviyle oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından özür dilemek zorunda kalmıştı; çünkü binlerce deplasman taraftarı ev sahibi tribünlerine girip birlikte oturmayı başarmıştı.
-Maç, 4.000 kişilik deplasman kontenjanının yalnızca yarısı kullanıldığı için düşük riskli olarak değerlendirilmişti. Ancak stada gelen United taraftarları, ev sahibi tribünlerinde Galatasaraylılarla karşılaşmıştı ve kulüp, “zorla çıkarma işlemlerinin risk oluşturabileceği” gerekçesiyle onları yerlerinden çıkarmamayı tercih etmişti.