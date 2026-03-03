İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında yarın Nottingham Forest'ı konuk edecek Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

GUARDIOLA: 'PEREIRA BİRİNCİ SINIF BİR TEKNİK DİREKTÖR'

Nottimgham Forest'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın yaptığı çalışmalara büyük saygu duyduğunu ifade eden Guardiola, "Wolves maçından hatırlıyorum [sezonun ilk maçında takımın başında o vardı], ilk yarıda bizden daha iyi oynadılar ve çok daha üstünlerdi. İnanılmaz derecede şanslıydık. Kendisi birinci sınıf bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam ayrıca kariyerinin başında Pereira'dan iyi tavsiyeler aldığını ama kendisinin ona kötü tavsiyeler verdiğini de söyledi.