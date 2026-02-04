Pep Guardiola, önceki gün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarla Manchester City ile ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

GUARDIOLA'NIN TRANSFER ELEŞTİRİSİ AYRILIK SİNYALİ OLARAK YORUMLANDI

Son 5 yılda Premier Lig'de en fazla transfer harcaması yapan 7. kulüp olduklarını söyleyen Guardiola kulüp yönetiminin kadroya yeterli yatırım yapmadığını savunmuştu.

Guardiola'nın bu sözleri İngiliz basınında geniş yankı bulurken ayrılık iddialarını da peşinden getirdi.

TELEGRAPH: MANCHESTER CITY'DEN SEZON SONU AYRILABİLİR

Telegraph, bu sözlerin ayrılığı çağrıştırdığı ve Guardiola'nın sezon sonunda Manchester City kariyerine son noktayı koyabileceğini belirtti.

GUARDILO'NIN YERİNE KOMPANY EN GÜÇLÜ ADAY

Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guardiola'nın sezon sonu ayrılması halinde yerine geçebilecek isimler de şimdiden gündeme gelmeye başladı.

Bu konuda en çok üzerinde durulan isim ise Bayern Münih'te başarılı bir dönem geçiren Manchester City'nin eski kaptanı Vincent Kompany oldu.

Bayern Münih'te teknik direktörlük konusunda yeteneklerini kanıtlayan Kompany'nin Guardiola sonrası dönem için en uygun aday olduğu ifade edildi.