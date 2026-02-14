Manchester City'nin İngiltere Federasyon Kupası'nın 4. turunda Salford City ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Pep Guardiola'nın bir muhabirle diyaloğu sosyal medyada çok konuşuldu.

Toplantıda söz alarak Guardiola'ya taktiksel detaylarla dolu bir soru yönelten muhabire İspanyol teknik adamın cevabı herkesi güldürdü.

GUARDIOLA SORUSUNDAN DOLAYI MUHABİRE ASİSTANLIK TEKLİF ETTİ

Muhabirin, "İspanyol oyuncuların ilk hattan derinleştiklerinde ve bunu çok hızlı yaptıklarında orta sahanın çok sıkıştığını söylemiştiniz. Şu anda bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz ve Semenyo, Cherki, Foden ve Doku gibi dar alanlarda etkili ve birbirleriyle akışkan bir şekilde yer değiştirebilen oyuncuları sahayı daraltmak yerine daha fazla pozisyon üretmek yönünde nasıl çalıştırıyor ve yönlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusunu dikkatle dinleyen Guardiola, ciddi bir yüz ifadesiyle "Asistan menajerim olur musun?" diye karşılık verdi.

Basın toplantısında kahkaha sesleri yükselirken soruyu soran muhabir ise 'Beni işe al Pep. Futbola dair en büyük ilham kaynağımsınız." dedi.

Guardiola ise "Gerçekten çok zekisin." diyerek muhabiri sorusundan dolayı takdir etti.

O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Guardiola'nın samimiyeti ve muhabirin bilgisi büyük beğeni topladı.