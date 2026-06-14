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Kaynak: AA

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), “sürdürülebilir kampüs” vizyonu kapsamında enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya yönelik önemli bir projeyi devreye aldı.

Bu kapsamda üniversite binalarının çatıları ve otopark alanları güneş panelleriyle donatıldı.

85 BİN METREKARELİK ALANDA GÜNEŞ ENERJİSİ

Projede 17 binanın çatısı ve 33 otopark olmak üzere toplam 85 bin metrekarelik alan kullanıldı. Kurulan sistemle yıllık 10 milyon kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor.

Bu üretim sayesinde üniversitenin enerji maliyetlerinde 100 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlanması bekleniyor.

12 BİNİ AŞKIN GÜNEŞ PANELİ KURULDU

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, kampüste her biri 625 watt gücünde toplam 12 bin 474 güneş panelinin şebekeye enerji verdiğini açıkladı.

Mantar, projeyle kampüsün mevcut yapısına zarar vermeden enerji üretimi sağlandığını vurguladı.

“KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN KAMPÜS OLACAĞIZ”

Rektör Mantar, üniversitenin tamamen kendi enerjisini üreten bir kampüs haline geleceğini belirterek, projenin hem çevresel hem ekonomik açıdan önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Ayrıca otopark alanlarının da enerji üretiminde etkin şekilde değerlendirildiğini söyledi.

GÜNLÜK 10 BİN EVİN ENERJİSİNE EŞDEĞER

Projeye ilişkin yapılan değerlendirmede, yalnızca bir binanın terasına kurulan sistemin bile günlük yaklaşık 10 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

GTÜ yönetimi, projenin hem karbon salımını azaltacağını hem de öğrenci ve akademisyenlerde çevre bilincini artıracağını ifade etti.