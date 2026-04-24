Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Türkiye’nin en önemli yöresel ürün platformlarından biri olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda, Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmaları kapsamında gösterdiği başarı nedeniyle ödül aldı. ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda verilen ödül, Gaziantep’in gastronomi alanındaki uluslararası marka değerini bir kez daha tescillemiş oldu.

Türkiye’nin 81 ilinden tescilli ürünlerin tanıtıldığı fuarda Gaziantep, özellikle Antep Lahmacunu ve Antep Fıstık Ezmesi’nin Avrupa Birliği tarafından tescillenmesiyle öne çıktı. Bu kapsamda GTB’nin yürüttüğü coğrafi işaret çalışmaları, hem üretici hem de şehir ekonomisi açısından stratejik bir başarı olarak değerlendirildi.

GAZİANTEP’İN AB BAŞARISI

Fuarda verilen ödül, Gaziantep Ticaret Borsası adına GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı’ya takdim edildi. GTB heyeti ödülü, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.

Ödül töreni, Gaziantep’in coğrafi işaretli ürünlerinin uluslararası düzeyde korunması ve tanıtımına sağlanan katkıların somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

“ANTEPLİ LEZZETLER ARTIK AVRUPA’DA KORUMA ALTINDA”

Tören sonrası değerlendirmelerde bulunan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, coğrafi işaret çalışmalarının Gaziantep’in kültürel ve gastronomik mirasını koruma açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Tiryakioğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep Ticaret Borsası olarak 2015 yılından bu yana yürüttüğümüz coğrafi işaret çalışmalarıyla, bu toprakların hafızasını kayıt altına alıyoruz. Bugün 24 ürünümüzün tescillenmiş olması ve özellikle Antep Lahmacunu ile Antep Fıstık Ezmesi’nin Avrupa Birliği tarafından tescillenmesi, Gaziantep’in gastronomideki gücünü uluslararası ölçekte tescilleyen çok önemli bir gelişmedir.”

AVRUPA SÜRECİ VE KORUMA MEKANİZMASI

Tiryakioğlu, Antep Lahmacunu’nun Avrupa Birliği sürecinin 2018 yılında başladığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Antep Lahmacunu’nun Avrupa Birliği süreci 2018 yılında başladı ve bugün Avrupa’nın tamamında koruma altına alındı. Artık dünyanın herhangi bir yerinde ‘Gaziantep Lahmacunu’ adıyla üretim yapılacaksa, bu ürün bizim belirlediğimiz standartlara uygun olmak zorundadır.”

Aynı şekilde Antep Fıstık Ezmesi’nin de Avrupa Birliği tarafından tescillendiğini belirten Tiryakioğlu, bu durumun şehrin marka değerine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

“ORTAK EMEĞİN SONUCU”

GTB Meclis Başkanı, elde edilen başarının sadece kurumsal bir kazanım olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu başarı; yalnızca bir kurumun değil, üreticimizin, ustalarımızın ve bu kültürü yaşatan herkesin ortak emeğidir. Bizler bu süreci bir vizyon olarak ortaya koyduk ve bugün o vizyonun somut sonuçlarını alıyoruz.”

Tiryakioğlu ayrıca Gaziantep’in gastronomi alanında küresel ölçekte bir değer haline geldiğini belirtti.

“COĞRAFİ İŞARET BİR MEDENİYET İMZASIDIR”

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise coğrafi işaretin yalnızca bir tescil süreci olmadığını vurguladı.

Akıncı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep’in toprağı yalnızca ürün yetiştirmez; bir kültürü, bir medeniyeti ve bir yaşam biçimini besler. Coğrafi işaret; bu birikimi koruyan, ürüne kimlik kazandıran ve onu geleceğe taşıyan en güçlü araçtır.”

24 ÜRÜN TESCİLİ VE STRATEJİK KAZANIM

Akıncı, Gaziantep’in 24 ürününün tescillenmiş olmasının şehir ekonomisi açısından önemli bir güç oluşturduğunu belirtti.

“Bugün 24 ürünümüzün tescillenmiş olması ve Antep Lahmacunu ile Antep Fıstık Ezmesi’nin Avrupa Birliği’nde kabul görmesi, Gaziantep’in dünya gastronomisindeki yerini daha da güçlendirmiştir.”

YEREL EKONOMİYE ETKİ VE ÜRETİCİ KORUMASI

Akıncı, coğrafi işaret çalışmalarının yalnızca kültürel değil aynı zamanda ekonomik bir kazanım olduğunu da ifade etti.

Bu çalışmaların üreticiyi koruduğunu, yerel ekonomiyi güçlendirdiğini ve şehrin marka değerini yükselttiğini belirten Akıncı, süreci bir “görev değil emanet” olarak gördüklerini söyledi.

Gaziantep Ticaret Borsası’nın yürüttüğü coğrafi işaret çalışmalarıyla birlikte, önümüzdeki süreçte hem Avrupa Birliği hem de uluslararası pazarlarda Gaziantep ürünlerinin daha güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre bu gelişmeler, Türkiye’nin gastronomi turizmi ve ihracat potansiyeline de önemli katkılar sunacak.