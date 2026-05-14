Yeniçağ Gazetesi
14 Mayıs 2026 Perşembe
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Teknoloji GTA 6’nın Türkiye’deki satış fiyatı yanlışlıkla ortaya çıktı

GTA 6’nın Türkiye’deki satış fiyatı yanlışlıkla ortaya çıktı

Milyonlarca oyunseverin merakla beklediği GTA 6’nın ön siparişe ne zaman çıkacağı belirsizliğini korurken şaşırtan bir ayrıntı ortaya çıktı. Oyunun Türkiye’deki satış fiyatı yanlışlıkla yayıldı.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
GTA 6’nın Türkiye’deki satış fiyatı yanlışlıkla ortaya çıktı - Resim: 1

Oyuncuların yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için bugün pek çok kaynakta ön siparişlerin önümüzdeki hafta başlayacağına yönelik sağlam iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaları destekleyen bir gelişme de Türkiye’den geldi. Vatan Bilgisayar’da GTA 6 için ön sipariş sayfası açıldı.

1 7
GTA 6’nın Türkiye’deki satış fiyatı yanlışlıkla ortaya çıktı - Resim: 2

DonanımHaber'in derlediği habere göre, bugün öğlen saatlerinde Vatan Bilgisayar’da listelenen ve kısa süre içerisinde yayından kaldırılan GTA 6 sayfasına göre oyun 18 Mayıs’ta ön siparişe açılacak. Kutulu versiyonun Türkiye fiyatı 6.799 TL olacak.

2 7
GTA 6’nın Türkiye’deki satış fiyatı yanlışlıkla ortaya çıktı - Resim: 3

İddialara göre GTA 6'nın listelendiği sayfa yayından kaldırıldı ve şu an "404 Aradığınız Sayfa Bulunamadı" hatası veriyor.

3 7
GTA 6’nın Türkiye’deki satış fiyatı yanlışlıkla ortaya çıktı - Resim: 4

Öte yandan kapak fotoğrafının yapay zeka ile hazırlanan görsel olduğunu ve stok kodunun "Resident Evil 9 Requiem" oyunu ile aynı olduğunu belirtmekte fayda var.

4 7
GTA 6’nın Türkiye’deki satış fiyatı yanlışlıkla ortaya çıktı - Resim: 5

Vatan Bilgisayar daha önce de Google SEO çalışmaları için bazı teknolojik cihazları lansmanından önce web sitesinde listelemiş ve sayfadaki bilgiler doğru çıkmıştı.

5 7
GTA 6’nın Türkiye’deki satış fiyatı yanlışlıkla ortaya çıktı - Resim: 6

Ancak bu defa GTA 6 sayfasının internette dolaşan söylentilere dayanarak mı hazırlandığı yoksa doğrudan dağıtıcı kaynaklı bilgilerle mi yayınlandığı henüz netleşmiş değil.

6 7
GTA 6’nın Türkiye’deki satış fiyatı yanlışlıkla ortaya çıktı - Resim: 7

Bugün ortaya atılan iddialar doğruysa GTA 6, 18 Mayıs 2026 tarihinde ön siparişe açılacak ve ayrıca oyunun üçüncü fragmanı yayımlanacak.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro