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Rockstar Games, Kinda Funny Games ile gerçekleştirdiği söyleşide Grand Theft Auto 6 hakkında merak edilen kritik soruları yanıtladı. Oyun dünyasında sıkça tartışılan mikro ödemeler ve üretken yapay zekâ kullanımı konularında stüdyodan gelen resmi yanıtlar oyuncuların yüzünü güldürdü.

GTA 6 ÇIKIŞINDA MİKRO ÖDEME SİSTEMİ YER ALMAYACAK

Stüdyo tarafından yapılan açıklamada, oyunun lansman tarihinde gerçek parayla oyun içi satın alım yapılmasına imkân tanıyan mikro ödeme sistemlerinin bulunmayacağı belirtildi. Bu durum, oyunun ilk etapta tamamen tek oyunculu hikâye moduna ve saf bir oyun deneyimine odaklanacağını gösteriyor. Aynı zamanda yakın gelecekte yeni bir Grand Theft Auto Online duyurusunun gelmeyebileceğine de işaret ediyor.

ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİ KULLANILMADI

Söyleşide Kinda Funny Games ekibinden Greg Miller'ın yönelttiği üretken yapay zekâ sorusunu yanıtlayan Rockstar yetkilileri, geliştirme sürecinde bu teknolojiden yararlanılmadığını ve oyunda üretken yapay zekânın yer almadığını bildirdi.

Tüm dünyada heyecanla beklenen GTA 6; PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için konsol oyuncularıyla buluşacak.