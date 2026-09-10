Grand Theft Auto serisinin yeni halkası GTA 6'da oyuncuların kontrol edeceği Jason ve Lucia karakterlerinin dövüş mekaniklerine dair çarpıcı detaylar paylaşıldı. Rockstar North bünyesinde gerçekleştirilen özel bir sunuma katılan İtalyan içerik üreticisi MikeShowSha’nın aktardığı bilgilere göre, her iki karakterin düşmanlarla mücadele etme yöntemleri kendilerine has teknikler barındıracak.

LUCIA TEKNİK, JASON KABA KUVVETE DAYALI DÖVÜŞECEK

Daha hırslı ve cesur bir profile sahip olan Lucia, yakın dövüşlerde kick boks ve karma dövüş sanatlarına (MMA) dayalı son derece teknik bir stil benimseyecek. Daha temkinli ve içine kapanık bir yapı sergileyen Jason ise rakiplerini alt ederken ağırlıklı olarak kaba kuvvet ve sokak dövüşü tekniklerine başvuracak. İki karakter arasındaki bu yaklaşım farkı, oyuncunun seçtiği karaktere göre yakın mesafe dövüş hissinin tamamen değişmesini sağlayacak.

OYUNCU TOPLULUĞU MEKANİK FARKINI OLUMLU KARŞILADI

Karakterlerin dövüş stillerinin antrenmanlarla geliştirilip geliştirilemeyeceği henüz belirsizliğini korurken, bu mekanik ayrımı GTA topluluğu tarafından genel olarak olumlu karşılandı. Bazı oyuncular Jason’ın olası askeri geçmişi nedeniyle sokak dövüşçüsü tarzını eleştirse de, büyük bir kesim farklı stillerin karakterler arası geçişi oynanış anlamında daha derin ve anlamlı kılacağı görüşünde birleşiyor.