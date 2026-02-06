Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
Anasayfa Teknoloji GTA 6 Türkiye’de yasaklanacak mı? Merak edilen detaylar ortaya çıktı

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA 6’nın Türkiye yasak iddiaları gündeme oturdu. Peki bu iddiaların arkasında ne var, resmi bir karar var mı?

Oyun severlerin merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) ile ilgili Türkiye’de yasaklanacak iddiaları, sosyal medyada yeniden alevlenmeye başladı. Paylaşımlar, tartışmalar ve spekülatif yorumlar bir anda gündemi sararken, oyuncular, gerçekten olacak mı, sorusunu sormaya başladı.

NEDEN BU İDDİA ORTAYA ATILDI?

İddialar, belirli içeriklerin lisans ya da sansür prosedürleri nedeniyle Türkiye’de satışa sunulmaması üzerine patlak verdi. Bazı kullanıcılar, oyunun şiddet ve yetişkin temaları nedeniyle RTÜK benzeri bir mekanizma tarafından engellenebileceğini öne sürdü. Ancak bu tür paylaşımların büyük çoğunluğu resmî bir açıklamaya dayanmıyor.

RESMİ MAKAM NE DİYOR?

Şu ana kadar herhangi bir bakanlık, kurumsal kurum veya regülatör tarafından GTA 6’nın Türkiye’de yasaklanacağına dair bir beyanat verilmedi. Oyun yapımcısı ve yayıncı şirketten de böyle bir karar duyurulmadı. Ayrıca yasaklama gibi bir uygulama, mevcut mevzuat çerçevesinde önceden duyurulup gerekçelendirilmeden uygulanamıyor.

TÜRKİYE'DEKİ GEÇMİŞ ÖRNEKLER NE SÖYLÜYOR?

Türkiye’de daha önce bazı dijital içerikler, yaş sınırlaması veya içerik uyarılarıyla gündeme gelmişti; ancak tam anlamıyla bir büyük oyun yasaklanması nadiren görüldü. Büyük stüdyolara ait AAA seviyesindeki oyunlar genellikle yaş sınırlaması ve uyarılarla piyasaya çıkıyor, yasak kararları çok özel şartlarda uygulanıyor.

OYUNCULARIN TEPKİSİ

Sosyal medya ve oyun forumlarında, GTA 6’nın yasaklanabileceği iddiasına karşı tepkiler sert. Bir kesim bu iddiaları hiçbir temeli yok diye eleştirirken, diğer kesim ise bu tür sansür iddialarının daha önce diğer içeriklerde de gündeme geldiğini hatırlatıyor. Genel eğilim, oyuncu topluluğunun bu haberleri resmî kaynaklardan beklediği yönünde.

UZMANLARDAN YORUMLAR

Oyun sektörü analistleri ve medyadaki uzman isimler, GTA 6 gibi küresel çapta beklenen bir oyunun yasaklanmasının hukuki ve ticari açıdan pek olası olmadığını belirtiyor. Bunun yerine, olası yaş sınırlaması, içerik uyarısı ve sertifikasyon süreçlerinin takip edileceği vurgulanıyor.

Şu aşamada GTA 6’nın Türkiye’de yasaklanacağına dair resmî bir açıklama veya karar yok. Ortaya atılan iddialar sosyal medyada dolaşıyor, tartışmalar sürüyor; ancak gündemdeki iddiaların gerçekle desteklenmiş somut bir temeli bulunmuyor. Oyuncular ve sektör takipçileri, resmî duyurular ışığında gelecek güncellemeleri bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
