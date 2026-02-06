GTA 6 Türkiye’de yasaklanacak mı? Merak edilen detaylar ortaya çıktı

Oyun severlerin merakla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) ile ilgili Türkiye’de yasaklanacak iddiaları, sosyal medyada yeniden alevlenmeye başladı. Paylaşımlar, tartışmalar ve spekülatif yorumlar bir anda gündemi sararken, oyuncular, gerçekten olacak mı, sorusunu sormaya başladı.

NEDEN BU İDDİA ORTAYA ATILDI?

İddialar, belirli içeriklerin lisans ya da sansür prosedürleri nedeniyle Türkiye’de satışa sunulmaması üzerine patlak verdi. Bazı kullanıcılar, oyunun şiddet ve yetişkin temaları nedeniyle RTÜK benzeri bir mekanizma tarafından engellenebileceğini öne sürdü. Ancak bu tür paylaşımların büyük çoğunluğu resmî bir açıklamaya dayanmıyor.