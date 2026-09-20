Twitch CEO'su Dan Clancy, GTA 6'nın Online modunun 2027 yılında oyuncularla buluşacağını öne sürdü.

TWITCH CEO'SU İÇERİK HAREKETLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Clancy, Rockstar Games ile gerçekleştirdikleri görüşmelere değinerek hikaye modunun çıkışıyla platformda büyük bir izleyici kitlesi beklediklerini aktardı. Clancy, multiplayer modunun ertesi yıl yayınlanmasıyla birlikte Twitch üzerindeki yayın trafiğinin ve izlenme oranlarının yeniden zirveye ulaşacağını düşündüklerini dile getirdi.

TAKE-TWO'DAN PC VE MEVCUT ONLINE DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Söz konusu iddialar henüz Rockstar veya yayıncı firma Take-Two tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Diğer yandan hissedarlar toplantısında konuşan Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, mevcut GTA Online platformunu desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti. Zelnick ayrıca PC pazarının şirket için her geçen gün daha kritik bir rol oynadığını vurgulasa da GTA 6'nın PC sürümüne dair net bir takvim paylaşmadı.