Tarihin en büyük bütçeli oyun projelerinden biri olan GTA 6’nın ön sipariş süreci dünya genelinde resmen başladı. Standart versiyonu 3.999 TL, Ultimate versiyonu ise 4.999 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de de satışa sunulan oyun, çıkışıyla birlikte küresel pazardaki erişim tartışmalarını da beraberinde getirdi. Rockstar Games’in PlayStation mağaza sayfası üzerinden paylaştığı yasal bir bilgilendirme metni, kısa sürede çarptırılarak "GTA 6 sekiz ülkede tamamen yasaklandı" şeklinde haberleştirildi. Ancak yapılan detaylı incelemeler, ortada tam bir yasaklama kararının olmadığını, durumun tamamen farklı bir abonelik sistemiyle ilgili olduğunu ortaya koydu.

ASIL ENGEL GTA 6 OYUNUNA DEĞİL GTA+ ABONELİK SİSTEMİNE GELDİ

İnternette hızla yayılan ve aralarında Rusya, Çin, Kuveyt, Bahreyn, Tayvan, Lübnan, Katar ve Umman'ın bulunduğu listenin asıl çıkış nedeni, GTA 6'nın kendisi değil, oyunun ön sipariş paketleriyle birlikte sunulan "GTA+" abonelik sistemidir. Rockstar'ın yasal kısıtlama listesi, bu ülkelerdeki oyuncuların GTA+ abonelik kampanyasından yararlanamayacağını gösteriyor. Nitekim Rusya, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin PlayStation dijital mağazaları ziyaret edildiğinde, GTA 6 oyununun sorunsuz bir şekilde ön sipariş verilebildiği, ancak yan ürün olan GTA+ aboneliğinin satın alınamadığı görülüyor.

ŞİDDET VE UYGUNSUZ İÇERİK SEBEBİYLE ERİŞİME KAPATILAN ÜLKELER

Abonelik kısıtlamasının yanı sıra, ülkelerin kendi yerel yönetim politikaları ve ağır sansür kuralları nedeniyle oyuna gerçekten erişemeyen bölgeler de mevcut. Yapılan güncel mağaza kontrollerine göre; içerdiği yoğun şiddet, kumar ve yetişkinlere yönelik uygunsuz ögeler sebebiyle GTA 6'nın dijital mağazalarda listelenmediği ve şimdilik erişime kapatıldığı doğrulanan ülkeler şunlardır:

Çin

Tayvan

Kuveyt

Lübnan

Bahreyn

Umman

Tacikistan

Söz konusu ülkelerdeki erişim engellerinin, oyunun resmi çıkış tarihine kadar yerel derecelendirme kurullarıyla yapılacak görüşmeler neticesinde değişip değişmeyeceği ise henüz bilinmiyor.