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Rockstar Games’in yeni oyunu GTA VI, 19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için çıkacak. Oyunun fiziksel kutulu sürümlerinde disk yerine yalnızca dijital indirme kodunun yer alacağı belirtiliyor. Fiziksel koleksiyon medyasına yönelik talebi değerlendiren Çinli satıcılar, tamamen görsel amaçlı hazırlanan sahte bir “Anı Koleksiyon Seti” satışa sundu.

OYNANAMAYAN DİSK İÇEREN KOLEKSİYON PAKETİ

Sosyal medyada yayılan görsellerde Standart ve Ultimate Edition temalı özel kutular, kutu içi tasarım kartları ve PlayStation 5 ile uyumluymuş gibi görünen sahte Blu-ray diskler yer alıyor. Söz konusu diskler konsollarda çalışmıyor ve oyun içermiyor.

RESMÎ LİSANS BULUNMUYOR

Koleksiyon paketlerinin kapak tasarımlarının Şanghay ve Londra merkezli marka ajansı Lionheart imzası taşıdığı belirtildi. Ancak üretimin Take-Two Interactive veya Rockstar Games ile herhangi bir resmî bağı ve lisans anlaşması bulunmadığı ifade edildi.

Girişim, oyuncular ve koleksiyoncular arasında tartışma yarattı. Rockstar tarafı ise oyunun çıkışına kısa süre kala diskli kopyalara ilişkin resmî bir alternatif sunmadı.