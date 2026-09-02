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Rockstar Games’in merakla beklenen oyunu GTA 6 için Netflix platformuna özel olarak sunulan 26 dakikalık tanıtım videosu, yayınlandığı andan itibaren küresel çapta büyük bir ilgiyle karşılandı. Tanıtımın ilk olarak dijital yayın devinde gösterilmesi, oyun tutkunlarının platforma akın etmesine yol açtı.

SENSOR TOWER VERİLERİ REKORU ORTAYA KOYDU

Netflix henüz resmi izlenme istatistiklerini kamuoyuyla paylaşmamış olsa da pazar araştırma şirketi Sensor Tower’ın topladığı veriler yayın başarısını gözler önüne serdi. Verilere göre, videonun yayınlandığı gün platformun mobil kullanımı bir önceki haftaya kıyasla yüzde 50 artarken, web tarafındaki ziyaretçi trafiğinde yüzde 125’lik devasa bir yükseliş yaşandı.

AŞIRI YOĞUNLUK SUNUCULARDA KESİNTİYE YOL AÇTI

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının aynı anda platforma giriş yapması sonucunda Netflix altyapısında kısa süreli çökmeler meydana geldi. Yaşanan teknik aksaklıklar ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede giderildi.

DİĞER PLATFORMLARDA DA MİLYONLARA ULAŞTI

Netflix’teki ilk gösteriminin altı saat ardından Rockstar Games’in resmi YouTube kanalında da erişime açılan video, orada da kısa sürede milyonlarca izlenme sayısına ulaştı. Elde edilen veriler, iki dev markanın gerçekleştirdiği ortak yayın stratejisinin oldukça başarılı bir sonuç verdiğini gösterdi.