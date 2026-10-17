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Merakla beklenen Grand Theft Auto 6’nın piyasaya çıkış tarihi yaklaşırken oyuna yönelik ilgi de artıyor. Rockstar Games, tanıtım faaliyetlerini yoğunlaştırırken GTA 6 evreninde görülen araçların gerçeğe uyarlanmış modelleri Miami sokaklarında görüntülendi.

ROCKSTAR GAMES’TEN SIRA DIŞI GTA 6 TANITIMI

Haftanın başında Miami’de dolaşan sıra dışı otomobiller, bölge sakinlerinin ve oyuncuların dikkatini çekti. Parlak renkleriyle öne çıkan araçların plakalarında, oyunun geçtiği kurgusal bölge Leonida’nın adı yer alıyor. Konvoy halinde ilerleyen otomobiller arasında Grand Theft Auto serisinin hayranlarının tanıyacağı pek çok model bulunuyor.

Gerçek bir McLaren, oyundaki Progen Emerus modelini andıracak şekilde tasarlanırken Lamborghini Huracan da Vice City Polis Departmanı (VCPD) renkleriyle kaplandı. Konvoyda ayrıca Cheetah, Coquette D10, Tempesta ve Manana modellerini temsil eden gerçek otomobiller de yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kullanıcının ilgisini çekti. Paylaşımlara gelen yorumlarda Rockstar Games ve Take-Two’nun oyunun tanıtımı için gerçekleştirdiği çalışma öne çıktı. Pek çok sosyal medya hesabı, Miami sokaklarında görüntülenen araçların fotoğraflarını ve videolarını yayımladı.

The new GTA 6 song playing on the streets of Miami: https://t.co/rrVZ31FMng — GTA 6 Updates (@gtasix_) October 16, 2026

GTA 6 İÇİN TANITIM ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Grand Theft Auto 6’nın çıkışına yönelik beklentiler yükselirken Rockstar Games ve Take-Two’nun tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermesi dikkat çekiyor. Şirket, büyük bütçeli oyunlarda sıkça kullanılan geleneksel reklam yöntemlerinin dışına çıkarak farklı tanıtım kanallarını da devreye alıyor.

Bu stratejinin dikkat çeken adımlarından biri, ağustos ayında Netflix’e özel olarak duyurulan “GTA 6 Extended Look” videosu oldu. Video, 30 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Şirketin özellikle Miami çevresinde yürüttüğü çalışmalar da gündemde yer alıyor. Tanıtım kapsamında yapılan harcamaların önemli bir bölümünün şehirdeki projelerin finansmanına katkı sağlamak amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.